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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11173111741117511176
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:04

  flysoulfly написав:
  asti написав:Пугали мобилизацией, и что же - закон в первом чтении принят - реакции НОЛЬ! Это как понимать прикажете?!
как понимать? - например, как народ-тормоз
кстати, и реакции не совсем НОЛЬ : мой маркер - Пивденный - чуть поднял скупку, на 0,25грн,
правда к вечеру продажу снова опустил
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:09

  Hotab написав:Моня. Картка лежала на полиці більше року. Завів 200к зі своєї ПУМБи через кілька траншів.
Чесно сказав, що їх преміальні картки платні, тому не юзаю.

А що такого є в монобанку, чого нема в пумбі?
Крім відсутності відділень.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:13

  Игорь написав:
  asti написав:Пугали мобилизацией, и что же - закон в первом чтении принят - реакции НОЛЬ! Это как понимать прикажете?!
Что значит пугали ? Вы лучше расскажите какие манипуляции провели сегодня с райфом
С Райфом, в связи с обострением законотворческих процессов, пришлось ограничиться только месячной пайкой. И заметьте, это была моя единственная операция за неделю - в прошлый четверг те же манипуляции были совершены
в Пивденном (курс конвертации 37,70); курс сдачи доллара
в обоих случаях 38,10...//)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:16

  Игорь написав:Вы лучше расскажите какие манипуляции провели сегодня с райфом
рассказывать про такое сегодня - это "без изюминки" :( .
Вот через неделю-три после манипуляций, когда Райф присылает письма счастья, а курс свободной продажи налички тем временем будет на 0,3-0,8грн ниже, чем в сегодняшних загонно-онлайновых райфоманипуляциях, - вот тогда рассказ-бывальщина будет интересен и поучителен.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 лют, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:18

  asti написав:С Райфом, в связи с обострением законотворческих процессов, пришлось ограничиться только месячной пайкой. И заметьте, это была моя единственная операция за неделю - в прошлый четверг те же манипуляции были совершены
в Пивденном (курс конвертации 37,70); курс сдачи доллара
в обоих случаях 38,10...//)

Только ли из-за " законотворческих процессов" ? На соседней ветке читал теорию что райф это делает чтобы убить двух зайцев и перед финмоном прогнуться и деньгами клиентов покрутить. .....Вы серьезно ?
Upd. Вот уже сообщение выше
Хочется спросить у Юрия61. Так сказать провести аналогию с приватом. Райф что-то знает ?
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 07 лют, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:деньгами клиентов покрутить. ...

в Райфі( АВАЛЬ ) треба щоб кошти не одразу були зняті з рахунку після валютообміну
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:26

  sens написав:
  Игорь написав:деньгами клиентов покрутить. ...

в Райфі( АВАЛЬ ) треба щоб кошти не одразу були зняті з рахунку після валютообміну
банку треба?
півтори доби йому вистачить? чи це занадто "унізітєльно для коллєктіва" :?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:банку треба?
яка мета відносин ? якщо заробити ВАМ , то замовляйте кошти хоч до валютообміну .
sens
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