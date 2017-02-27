RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11174111751117611177
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:в Кропе у них

розкажіть які банки так роблять ще

Мені наприклад в ГРАНТ завжди на видачу з рахунків нові 2006 року
в ПОЛІКОМ так само
ВОСТОК - виключно сині,тільки 2009
на касі не купляв останній місяць нічого окрім євро
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15756
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:43

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:Моня. Картка лежала на полиці більше року. Завів 200к зі своєї ПУМБи через кілька траншів.
Чесно сказав, що їх преміальні картки платні, тому не юзаю.

А що такого є в монобанку, чого нема в пумбі?
Крім відсутності відділень.

Евро по 40.90 (вчера)

У ПУМБа по 41.60
Hotab
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:55

  asti написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:банку треба?
яка мета відносин ? якщо заробити ВАМ , то замовляйте кошти хоч до валютообміну .
Вот эта фишка с замовлянням в Райфе меня кумарит

до валютообмена?? а шо, так можно было?
ИМХО - нет. Там при заказе в чате смотрели на мои счета, сколько на счете на момент заказа.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1485 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення

Иностранные инвесторы в Китае напуганы до смерти. В III квартале 2023 года отток прямых иностранных инвестиций впервые в истории превысил приток.

Одно из объяснений заключается в том, что транснациональные компании массово репатриируют доходы, опасаясь новых войн и административного давления.

С точки зрения макростабильности, эта тенденция для Китая вполне управляема. Исторически приток ПИИ составлял менее 10 % от общего объема инвестиций в стране. Тем не менее, эта тенденция имеет важное символическое значение.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5949 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11174111751117611177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3354, 3355, 3356
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33555 36735583
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 10:46
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13181305
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23152178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.