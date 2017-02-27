Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:39
asti написав:
в Кропе у них
розкажіть які банки так роблять ще
Мені наприклад в ГРАНТ завжди на видачу з рахунків нові 2006 року
в ПОЛІКОМ так само
ВОСТОК - виключно сині,тільки 2009
на касі не купляв останній місяць нічого окрім євро
sens
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:43
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:
Моня. Картка лежала на полиці більше року. Завів 200к зі своєї ПУМБи через кілька траншів.
Чесно сказав, що їх преміальні картки платні, тому не юзаю.
А що такого є в монобанку, чого нема в пумбі?
Крім відсутності відділень.
Евро по 40.90 (вчера)
У ПУМБа по 41.60
Hotab
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:55
asti написав: sens написав: flysoulfly написав:
банку треба?
яка мета відносин ? якщо заробити ВАМ , то
замовляйте кошти хоч до валютообміну
.
Вот эта фишка с замовлянням в Райфе меня кумарит
до валютообмена?? а шо, так можно было?
ИМХО - нет. Там при заказе в чате смотрели на мои счета, сколько на счете на момент заказа.
flysoulfly
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Додано: Сер 07 лют, 2024 19:48
Иностранные инвесторы в Китае напуганы до смерти. В III квартале 2023 года отток прямых иностранных инвестиций
впервые в истории превысил приток. Одно из объяснений заключается в том, что транснациональные компании массово репатриируют доходы, опасаясь новых войн и административного давления. С точки зрения макростабильности, эта тенденция для Китая вполне управляема. Исторически приток ПИИ составлял менее 10 % от общего объема инвестиций в стране. Тем не менее, эта тенденция имеет важное символическое значение.
Игорь
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