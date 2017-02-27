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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11174111751117611177
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:в Кропе у них

розкажіть які банки так роблять ще

Мені наприклад в ГРАНТ завжди на видачу з рахунків нові 2006 року
в ПОЛІКОМ так само
ВОСТОК - виключно сині,тільки 2009
на касі не купляв останній місяць нічого окрім євро
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:43

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:Моня. Картка лежала на полиці більше року. Завів 200к зі своєї ПУМБи через кілька траншів.
Чесно сказав, що їх преміальні картки платні, тому не юзаю.

А що такого є в монобанку, чого нема в пумбі?
Крім відсутності відділень.

Евро по 40.90 (вчера)

У ПУМБа по 41.60
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:55

  asti написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:банку треба?
яка мета відносин ? якщо заробити ВАМ , то замовляйте кошти хоч до валютообміну .
Вот эта фишка с замовлянням в Райфе меня кумарит

до валютообмена?? а шо, так можно было?
ИМХО - нет. Там при заказе в чате смотрели на мои счета, сколько на счете на момент заказа.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення

Иностранные инвесторы в Китае напуганы до смерти. В III квартале 2023 года отток прямых иностранных инвестиций впервые в истории превысил приток.

Одно из объяснений заключается в том, что транснациональные компании массово репатриируют доходы, опасаясь новых войн и административного давления.

С точки зрения макростабильности, эта тенденция для Китая вполне управляема. Исторически приток ПИИ составлял менее 10 % от общего объема инвестиций в стране. Тем не менее, эта тенденция имеет важное символическое значение.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:37

  Игорь написав:
Иностранные инвесторы в Китае напуганы до смерти. В III квартале 2023 года отток прямых иностранных инвестиций впервые в истории превысил приток.

Одно из объяснений заключается в том, что транснациональные компании массово репатриируют доходы, опасаясь новых войн и административного давления.

С точки зрения макростабильности, эта тенденция для Китая вполне управляема. Исторически приток ПИИ составлял менее 10 % от общего объема инвестиций в стране. Тем не менее, эта тенденция имеет важное символическое значение.
иностранные инвесторы в Китае справедливо ожидают, что с возвращением Трампа на пост президента прошлые проблемы чайнакорпораций типа таких, какие случились у Huawei, - покажутся смешной мелкой хуавеньйой.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 02:58

  Hotab написав:
  sergey_sryvkin написав:А що такого є в монобанку, чого нема в пумбі?
Крім відсутності відділень.

Евро по 40.90 (вчера)

У ПУМБа по 41.60

а знімати як?.. там наче комісії.
sergey_sryvkin
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