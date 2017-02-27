Иностранные инвесторы в Китае напуганы до смерти. В III квартале 2023 года отток прямых иностранных инвестиций впервые в истории превысил приток.
Одно из объяснений заключается в том, что транснациональные компании массово репатриируют доходы, опасаясь новых войн и административного давления.
С точки зрения макростабильности, эта тенденция для Китая вполне управляема. Исторически приток ПИИ составлял менее 10 % от общего объема инвестиций в стране. Тем не менее, эта тенденция имеет важное символическое значение.
Иностранные инвесторы в Китае напуганы до смерти. В III квартале 2023 года отток прямых иностранных инвестиций впервые в истории превысил приток.
Одно из объяснений заключается в том, что транснациональные компании массово репатриируют доходы, опасаясь новых войн и административного давления.
С точки зрения макростабильности, эта тенденция для Китая вполне управляема. Исторически приток ПИИ составлял менее 10 % от общего объема инвестиций в стране. Тем не менее, эта тенденция имеет важное символическое значение.
иностранные инвесторы в Китае справедливо ожидают, что с возвращением Трампа на пост президента прошлые проблемы чайнакорпораций типа таких, какие случились у Huawei, - покажутся смешной мелкой хуавеньйой.