Так я не каруселью, а скирдую.
Якщо впали на карту, то не впевнений що без комси.
Саме з депозитного без комси.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лют, 2024 10:43
Додано: Чет 08 лют, 2024 11:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сенат США сьогодні повторно голосуватиме за законопроєкт про допомогу Україні, (
Це має статись о 19:00 за київським часом. На цей раз документ розглядатимуть без питання міграційної реформи, яке розділило республіканців та демократів.
Додано: Чет 08 лют, 2024 11:44
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати?
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