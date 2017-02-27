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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11175111761117711178
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:43

  otshelnick1 написав:
  Hotab написав:З депозитного рахунку без комси
але це ж треба маринувати мінімум 3міс...

Так я не каруселью, а скирдую.
Якщо впали на карту, то не впевнений що без комси.
Саме з депозитного без комси.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сенат США сьогодні повторно голосуватиме за законопроєкт про допомогу Україні, (https://t.me/c/1431180517/28056) Ізраїлю і Тайваню, — посолка України у США Оксана Маркарова.

Це має статись о 19:00 за київським часом. На цей раз документ розглядатимуть без питання міграційної реформи, яке розділило республіканців та демократів.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:44

Чи купувати долари на фоні економічної кризи, про яку говорять всі американські експерти?

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