Так я не каруселью, а скирдую.
Якщо впали на карту, то не впевнений що без комси.
Саме з депозитного без комси.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лют, 2024 10:43
Додано: Чет 08 лют, 2024 11:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сенат США сьогодні повторно голосуватиме за законопроєкт про допомогу Україні, (
Це має статись о 19:00 за київським часом. На цей раз документ розглядатимуть без питання міграційної реформи, яке розділило республіканців та демократів.
Додано: Чет 08 лют, 2024 11:44
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати?
Академія Мінфін запустили марафон
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:02
Вперше за понад два десятиліття Китай поступився Мексиці першістю в імпорті товарів до Сполучених Штатів за 2023 рік.
Згідно з даними опублікованими міністерством торгівлі США вартість товарів, імпортованих Вашингтоном з Мексики, зросла майже на 5% з 2022 по 2023 рік, до більш ніж 475 млрд доларів. Водночас вартість китайського імпорту впала на 20% до 427 млрд доларів.
Востаннє мексиканські товари, імпортовані США, перевищували вартість китайського імпорту в 2002 році.
Економічні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм серйозно погіршилися в останні роки, оскільки Пекін вів агресивну торгову боротьбу і робив зловісні військові жести на Далекому Сході.
Як альтернативу офшорингу виробництва в Китай, яким американські корпорації вже давно займаються, адміністрація Байдена закликала компанії шукати постачальників у країнах-союзниках або повертати виробництво до Сполучених Штатів.
Порушення ланцюгів постачання, пов'язані з пандемією COVID-19, також змусили американські компанії шукати постачальників ближче до Сполучених Штатів.
Мексика опинилася серед бенефіціарів зростаючого відходу від залежності від китайських заводів. Деякі китайські виробники відкрили заводи в Мексиці, щоб скористатися перевагами 3-річної торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, яка дозволяє безмитно торгувати в Північній Америці багатьма товарами.
Крім того, деякі галузі - особливо автовиробники - створили заводи по обидва боки кордону, які залежать один від одного в плані стабільного постачання запчастин.
Загалом найбільше падіння китайського імпорту відбулося в комп'ютерах та електроніці, а також хімікатах і фармацевтиці - в усіх політично чутливих категоріях.
Загалом, дефіцит США в торгівлі товарами з рештою світу - розрив між вартістю того, що США продають, і тим, що вони купують за кордоном - минулого року скоротився на 10% до 1,06 трильйона доларів.
ABC News
Додано: Чет 08 лют, 2024 14:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так ось чому ми не розуміємо чим керується НБУ
«мотиви і тактика проведення валютних інтервенцій не є публічними та є такими, що ускладнює їх прогнозування учасниками ринку. Це дає змогу забезпечити рівні умови участі суб’єктів ринку та забезпечити ефективність валютних інтервенцій.»
Цитата автора статті Oleksandr Paraschiy:
"Один зі важливих висновків тих розрахунків – це те, що дуже імовірно монетарна політика НБУ залишатиметься жорсткою ще в найближчі три роки. Інакше Нацбанку не вдасться досягти курсової стабільності (яка, як відомо, полягає в тому, що ставки за гривневими депозитами населення мають бути вищими за очікуване відсоткове зростання курсу долара).
Інший важливий висновок-рекомендація: не біжіть купувати долари. Бо гривневі фінансові інструменти (за умови того, що усе вище написане має сенс) даватимуть вам більший дохід. Так, наприклад, якщо ви сьогодні купите долар, то за три наступні роки він вам зароблятиме вам у середньому 8.2% річних у гривні. Якщо ви сьогодні придбаєте трирічні ОВДП, то зароблятимете значно більше (приблизно 18.5% річних). І ні, я не даю безкоштовних рекомендацій, де і як щось купувати."
Додано: Чет 08 лют, 2024 14:11
Скирдуйте-скирдуйте...🤗🤗
Додано: Чет 08 лют, 2024 14:48
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