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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11176111771117811179
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:35

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................08.02.2024..........09.02.2024
дата розрахунку................07.02.2024...........08.02.2024
Євро...................................40,5035................40,4129
Долар США........................37,5937................37,5707...-0.06%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.02.2024........................37,5884

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0756 (на прошлой сессии 1.0774)

Открылись примерно на уровне вчерашнего закрытия и сразу же очень медленно, но уверенно поползли вниз.
Справочный курс получился примерно на полкопейки ниже действующего официального.
Официальный курс потерял еще около 2 копеек.
Укрепление гривны за сессию составило 2.3 копейки.

До среды уже больше недели держится превышение клиентского предложения над спросом.
Вчера интервенции сохранились на достаточно низком уровне. Небольшой дефицит валюты создает спрос банков, включая тот, что порожден спросом на наличном рынке.

Судя по отголоскам информации, пробивающейся с валютного рынка, создается впечатление, что при достаточно невысоких оборотах, процент заявок, удовлетворяемый регулятором стал ниже. Поэтому средний курс сместился от курса заявок на покупку к среднему между покупкой и продажей. Но это может быть и искаженной информацией.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (на прошлой сессии 104.03)
Снова рост. В этот раз он начался сегодня около полудня, что не очень типично. Как высок доллар заберется, пока не понятно.
.......................................................
Вчера прошло погашение облигаций, числившихся на балансе НБУ, которые были выпущены в сентябре 2014, на сумму 2.5 млрд.грн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:43

  Сибарит написав:
Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (на прошлой сессии 104.03)
Снова рост. В этот раз он начался сегодня около полудня, что не очень типично. Как высок доллар заберется, пока не понятно.

Читал одного человека, который по ТА говорит, что заберется на 106, а потом вниз на 102.5.
Вот у нас и будет возможность проверить, если не забудем
Кстати, позавчера была вершина, которой не было уже около 3-х месяцев
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:45

  Andrey2512 написав:asti не відкривається
На фронте аховая ситуация, судя по публикации WP... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:48

  asti написав:
  Andrey2512 написав:asti не відкривається
На фронте аховая ситуация, судя по публикации WP... :( :(

Невдахи з WP просто не дивляться єдиний телемарафон.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:50

  asti написав:
  Andrey2512 написав:asti не відкривається
На фронте аховая ситуация, судя по публикации WP... :( :(

Це правда. Цікаво, а далі мозкова активність спрацьовує? Не в плані «треба швидше все під подушку заховати», а «треба захищати те що маю».
Думаю ні. Поки що є думка, що з-під подушки не заберуть. Але це помилка, не заберуть свої, а чужі ще і голку під нігті заженуть, щоб дізнатись де подушка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Читал одного человека, который по ТА говорит, что заберется на 106, а потом вниз на 102.5.
Вот у нас и будет возможность проверить, если не забудем
Кстати, позавчера была вершина, которой не было уже около 3-х месяцев

Вершины бывают и ложные :)
Если мы посмотрим на график с недельным шагом, увидим там циклы протяженностью 3-6 месяцев. Сейчас время такое, что может быть уже вершина, а можно еще чуть-чуть подрасти. Вершина предыдущего цикла была выше предыдущей, до этого две вершины были ниже предыдущих. Если принимать рост пикового значения за смену тренда, можно и 108 напрогнозировать. Вот только мне трудно относиться к этому слишком серьезно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:58

  Hotab написав:Думаю ні. Поки що є думка, що з-під подушки не заберуть. Але це помилка, не заберуть свої, а чужі ще і голку під нігті заженуть, щоб дізнатись де подушка.

Щоб дізнатися де бабки, усі вчинять однаково, навіть інопланетяни.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:21

  whois2010 написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:asti не відкривається
На фронте аховая ситуация, судя по публикации WP... :(
Невдахи з WP просто не дивляться єдиний телемарафон.
Це правда, там ми вже в Криму... 🤒🤒🤒
asti
 
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