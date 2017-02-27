Додано: Чет 08 лют, 2024 15:35

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................08.02.2024..........09.02.2024

дата розрахунку................07.02.2024...........08.02.2024

Євро...................................40,5035................40,4129

Долар США........................37,5937................37,5707...-0.06%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

08.02.2024........................37,5884



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0756 (на прошлой сессии 1.0774)



Открылись примерно на уровне вчерашнего закрытия и сразу же очень медленно, но уверенно поползли вниз.

Справочный курс получился примерно на полкопейки ниже действующего официального.

Официальный курс потерял еще около 2 копеек.

Укрепление гривны за сессию составило 2.3 копейки.



До среды уже больше недели держится превышение клиентского предложения над спросом.

Вчера интервенции сохранились на достаточно низком уровне. Небольшой дефицит валюты создает спрос банков, включая тот, что порожден спросом на наличном рынке.



Судя по отголоскам информации, пробивающейся с валютного рынка, создается впечатление, что при достаточно невысоких оборотах, процент заявок, удовлетворяемый регулятором стал ниже. Поэтому средний курс сместился от курса заявок на покупку к среднему между покупкой и продажей. Но это может быть и искаженной информацией.



Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (на прошлой сессии 104.03)

Снова рост. В этот раз он начался сегодня около полудня, что не очень типично. Как высок доллар заберется, пока не понятно.

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Вчера прошло погашение облигаций, числившихся на балансе НБУ, которые были выпущены в сентябре 2014, на сумму 2.5 млрд.грн.