Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................08.02.2024..........09.02.2024 дата розрахунку................07.02.2024...........08.02.2024 Євро...................................40,5035................40,4129 Долар США........................37,5937................37,5707...-0.06%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 08.02.2024........................37,5884
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0756 (на прошлой сессии 1.0774)
Открылись примерно на уровне вчерашнего закрытия и сразу же очень медленно, но уверенно поползли вниз. Справочный курс получился примерно на полкопейки ниже действующего официального. Официальный курс потерял еще около 2 копеек. Укрепление гривны за сессию составило 2.3 копейки.
До среды уже больше недели держится превышение клиентского предложения над спросом. Вчера интервенции сохранились на достаточно низком уровне. Небольшой дефицит валюты создает спрос банков, включая тот, что порожден спросом на наличном рынке.
Судя по отголоскам информации, пробивающейся с валютного рынка, создается впечатление, что при достаточно невысоких оборотах, процент заявок, удовлетворяемый регулятором стал ниже. Поэтому средний курс сместился от курса заявок на покупку к среднему между покупкой и продажей. Но это может быть и искаженной информацией.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (на прошлой сессии 104.03) Снова рост. В этот раз он начался сегодня около полудня, что не очень типично. Как высок доллар заберется, пока не понятно. ....................................................... Вчера прошло погашение облигаций, числившихся на балансе НБУ, которые были выпущены в сентябре 2014, на сумму 2.5 млрд.грн.
Сибарит написав: Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (на прошлой сессии 104.03) Снова рост. В этот раз он начался сегодня около полудня, что не очень типично. Как высок доллар заберется, пока не понятно.
Читал одного человека, который по ТА говорит, что заберется на 106, а потом вниз на 102.5. Вот у нас и будет возможность проверить, если не забудем Кстати, позавчера была вершина, которой не было уже около 3-х месяцев
На фронте аховая ситуация, судя по публикации WP...
Це правда. Цікаво, а далі мозкова активність спрацьовує? Не в плані «треба швидше все під подушку заховати», а «треба захищати те що маю». Думаю ні. Поки що є думка, що з-під подушки не заберуть. Але це помилка, не заберуть свої, а чужі ще і голку під нігті заженуть, щоб дізнатись де подушка.
Игорь написав:Читал одного человека, который по ТА говорит, что заберется на 106, а потом вниз на 102.5. Вот у нас и будет возможность проверить, если не забудем Кстати, позавчера была вершина, которой не было уже около 3-х месяцев
Вершины бывают и ложные Если мы посмотрим на график с недельным шагом, увидим там циклы протяженностью 3-6 месяцев. Сейчас время такое, что может быть уже вершина, а можно еще чуть-чуть подрасти. Вершина предыдущего цикла была выше предыдущей, до этого две вершины были ниже предыдущих. Если принимать рост пикового значения за смену тренда, можно и 108 напрогнозировать. Вот только мне трудно относиться к этому слишком серьезно.
НБУ готує обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали.
Це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає більшу частину бізнесу, який «продовжує використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше»
Деталі
Додаткові обмеження на операції фізосіб та обмеження щодо розпорядження власними коштами Рожкова назвала сенситивною і актуальною темою.
«Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого — все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», — сказала Рожкова.