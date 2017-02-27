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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11177111781117911180
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Страшний страх. Хочуть обмежити рух тіньових грошей. Це так не по європейськи..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:15

Зайнятися обмеженнями руху тіньових коштів мали ще не один десяток років тому. Але можна й надалі робити пісне обличчя нерозуміння.
Нічого європейського як і не європейського тут справді – немає.
Лише обмеження певної категорії людей користування власними коштами – і нічого більше, тим, хто не "потрібен для національної економіки".
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:39

feecold ,

Лише обмеження певної категорії людей користування власними коштами – і нічого більше, тим, хто не "потрібен для національної економіки".


Тобто варіант бути «світлим» навіть не розглядається?
Hotab
 
Повідомлень: 10956
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