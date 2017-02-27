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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11177111781117911180
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Страшний страх. Хочуть обмежити рух тіньових грошей. Це так не по європейськи..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:15

Зайнятися обмеженнями руху тіньових коштів мали ще не один десяток років тому. Але можна й надалі робити пісне обличчя нерозуміння.
Нічого європейського як і не європейського тут справді – немає.
Лише обмеження певної категорії людей користування власними коштами – і нічого більше, тим, хто не "потрібен для національної економіки".
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:39

feecold ,

Лише обмеження певної категорії людей користування власними коштами – і нічого більше, тим, хто не "потрібен для національної економіки".


Тобто варіант бути «світлим» навіть не розглядається?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:00

  Hotab написав:Страшний страх. Хочуть обмежити рух тіньових грошей. Це так не по європейськи..


а не проще провести нулевую декларацию и считать потом доходы-расходы по ежегодным декларациям? зачем изобретать постоянно велосипед?
хотя я знаю зачем он изобретается - что бы власть могла яйца по 17 грн задвигать и не отвечать за то откуда деньги. когда все будут под колпаком уже не скажешь что у бабушки одолжил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:13

  mephala написав:а не проще провести нулевую декларацию и считать потом доходы-расходы по ежегодным декларациям? зачем изобретать постоянно велосипед?

Так уже ж была. Даже с продлением. И клятвенное обещание, что халява не повторится :)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:19

Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

konstantin kirovograd написав:Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.
Гринкевичам і не снилося. 11 мільярдів гривень на рік буде вкрадено після запуску нової системи закупівель харчування для ЗСУ, яку придумали міністр Умєров та голова Державного оператора тилу Жумаділов. А військові можуть просто залишитися без харчів, пише Сергій Лямець з посиланням на доповідну керівника одного з департаментів МОУ.

Отже, згідно з новою системою постачальників звільняють від відповідальності за невчасні поставки у п’ять разів знижують штраф за непоставку. Зате – вводять механізм 50%-ї передоплати. Тобто держава буде кредитувати мільярдерів. І платити їм майже у півтора рази більше ніж зараз. Якщо зараз середня ціна за дободачу 107 грн, то буде – 137. А реально – ще вище, бо після «реформи» ціна не включає доставку. А якщо постачальник вирішіть кинути державу – ласкаво просимо. Бо гарантія і грошове забезпечення виконання договору для учасників – тепер скасовані. Зате Державний оператор тилу Жумаділова отримає процент за тендер, на який він планує завести свої друзів-ритейлерів.

Нагадаємо, Жумаділов – той самий спритник, дружина якого добровільно отримала російський паспорт у 2021 році і якого звинувачували у причетності до транспортного бізнесу на окупованих територіях. Як то кажуть, яких вам ще реформ не вистачає.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 21:53

  moveton написав:
  mephala написав:а не проще провести нулевую декларацию и считать потом доходы-расходы по ежегодным декларациям? зачем изобретать постоянно велосипед?

Так уже ж была. Даже с продлением. И клятвенное обещание, что халява не повторится :
зато у нас всесторонне повторяется гетманцевщина
(а по очень не проверенным данным Даниил Г - кавалер высших наград россПедерации, за значительный вклад в развал экономики "мятежной провинции" )
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