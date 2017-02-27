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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11178111791118011181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 10:56

  sens написав:Що ?


остання девальвація - це дитяча забавка, в порівнянні з девальвацією Х3, яка відбулася під час правління ПОП :mrgreen: .
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:05

  Yuri_61 написав:
  sens написав:Що ?


остання девальвація - це дитяча забавка, в порівнянні з девальвацією Х3, яка відбулася під час правління ПОП :mrgreen: .

О_О Віктор Янукович, повертайся
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:05

  Yuri_61 написав:
  sens написав:Що ?


остання девальвація - це дитяча забавка, в порівнянні з девальвацією Х3, яка відбулася під час правління ПОП :mrgreen: .


І ця людина має статус "Наставник". :roll:
farm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:13

  konstantin kirovograd написав:Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.

От не треба тут підміни понять.
У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни

За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.
Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:20

  farm написав:
  Yuri_61 написав:
  sens написав:Що ?


остання девальвація - це дитяча забавка, в порівнянні з девальвацією Х3, яка відбулася під час правління ПОП :mrgreen: .


І ця людина має статус "Наставник". :roll:

Пан Юрій - це місцевий "авторитет". На нього "ведуться" або ті хто давно не заходив на форум, або коли скучно.
Оскільки у нас демократія та принципи рівності, то заборонити людині писати єресь не практикується. Бо ця єресь відповідає правилам форуму, а блокувати за "дурість" не можна - бо це свого роду цензура.
Стосовно "наставник", то це знову ж таки до правил форуму, де це "звання" присвоюється за певні критерії в не залежності від змісту дописів, а в залежності від реакції на них.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Україні жодна влада не хоче девальвувати гривню, але виникають об'єктивні обставини, коли курс далі тримати не можна. І так не тільки в Україні, а в десятках країн.
А на єдине вірне рішення - перехід на Євро і постановка України в позу утриманки - не наважуються.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46

  Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.

От не треба тут підміни понять.
У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни

За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.
Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.

12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:12

  oleg49 написав:
  Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.

От не треба тут підміни понять.
У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни

За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.
Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.

12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?

Это Чисельність робочої сили
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:53

  farm написав:
  Yuri_61 написав:
  sens написав:Що ?


остання девальвація - це дитяча забавка, в порівнянні з девальвацією Х3, яка відбулася під час правління ПОП :mrgreen: .


І ця людина має статус "Наставник". :roll:

Обидва.
flyman
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  #<1 ... 11178111791118011181
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