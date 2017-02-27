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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11177111781117911180
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Україні жодна влада не хоче девальвувати гривню, але виникають об'єктивні обставини, коли курс далі тримати не можна. І так не тільки в Україні, а в десятках країн.
А на єдине вірне рішення - перехід на Євро і постановка України в позу утриманки - не наважуються.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46

  Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.

От не треба тут підміни понять.
У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни

За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.
Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.

12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:12

  oleg49 написав:
  Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.

От не треба тут підміни понять.
У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни

За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.
Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.

12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?

Это Чисельність робочої сили
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:31

Realist
Прежде чем умничать и обзывать алкашами других людей изучи вопрос доскональнее ты же наверное очень умный.
Солидарная система их которой платят пенсии военным пенсионерам и судьям с чиновниками это что нормально.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................09.02.2024...........12.02.2024
дата розрахунку.................08.02.2024............09.02.2024
Євро....................................40,4129.................40,5129
Долар США.........................37,5707.................37,6234...+0.14%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.02.2024...........................37,5906

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0768 (на прошлой сессии 1.0756) +0.11%

Насколько можно судить, первые сделки сегодня пошли на уровне около официального курса, и почти сразу начался умеренный рост, который завершился стабилизацией в обеденное время. Все это при очень низких оборотах.
Справочный курс оказался на 2 копейки выше действующего официального.
Официальный курс прибавил еще 3 копейки.
Дневной прирост курса составил 5.27 копеек.

Комментировать сегодня нечего, везде все спокойно.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.24 (на прошлой сессии 104.29)
Топчемся на месте.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:54

  oleg49 написав:
  Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:Hotab
Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.

От не треба тут підміни понять.
У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни

За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.
Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.

12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?

Відповім на своє питання:
"Чисельність робочої сили - це населення обох статей віком 15 років і старше, яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу".
Тобто, як розумію, чисельність робочої сили - це всі особи 15-65 років.
З них чоловічої статі, зроблю припущення, 6 млн осіб.
oleg49
 
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  #<1 ... 11177111781117911180
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