В Україні жодна влада не хоче девальвувати гривню, але виникають об'єктивні обставини, коли курс далі тримати не можна. І так не тільки в Україні, а в десятках країн. А на єдине вірне рішення - перехід на Євро і постановка України в позу утриманки - не наважуються.
konstantin kirovograd написав:Hotab Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.
От не треба тут підміни понять. У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни
За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів. Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.
Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.
12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?
konstantin kirovograd написав:Hotab Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.
От не треба тут підміни понять. У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни
За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів. Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.
Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.
12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?
Realist Прежде чем умничать и обзывать алкашами других людей изучи вопрос доскональнее ты же наверное очень умный. Солидарная система их которой платят пенсии военным пенсионерам и судьям с чиновниками это что нормально.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................09.02.2024...........12.02.2024 дата розрахунку.................08.02.2024............09.02.2024 Євро....................................40,4129.................40,5129 Долар США.........................37,5707.................37,6234...+0.14%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 09.02.2024...........................37,5906
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0768 (на прошлой сессии 1.0756) +0.11%
Насколько можно судить, первые сделки сегодня пошли на уровне около официального курса, и почти сразу начался умеренный рост, который завершился стабилизацией в обеденное время. Все это при очень низких оборотах. Справочный курс оказался на 2 копейки выше действующего официального. Официальный курс прибавил еще 3 копейки. Дневной прирост курса составил 5.27 копеек.
Комментировать сегодня нечего, везде все спокойно.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.24 (на прошлой сессии 104.29) Топчемся на месте.
konstantin kirovograd написав:Hotab Так вся правда в том что сколько эти налоги не плати их всёравно украдут на стройках и яйцах по 17. Даже если увеличить налоговую базу в два раза всё равно лучше простым людям не станет.Или Вы коллега считаете нормальным что больше 30 лет пенсия обычного пенсионера не привышает 100 евро.Это же абсурд.Нужно побороть корупцию и чтобы законы были одинаковы для всех---тогда люди будут рады платить налоги.
От не треба тут підміни понять. У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни
За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів. Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.
Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.
12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?
Відповім на своє питання: "Чисельність робочої сили - це населення обох статей віком 15 років і старше, яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу". Тобто, як розумію, чисельність робочої сили - це всі особи 15-65 років. З них чоловічої статі, зроблю припущення, 6 млн осіб.