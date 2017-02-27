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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11178111791118011181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:50

  oleg49 написав:
12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?

Відповім на своє питання:
"Чисельність робочої сили - це населення обох статей віком 15 років і старше, яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу".
Тобто, як розумію, чисельність робочої сили - це всі особи 15-65 років.
З них чоловічої статі, зроблю припущення, 6 млн осіб.

поправочка: від 15 до 70 років
https://ukrstat.gov.ua/metod_polog/meto ... 1%86%D1%96.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Там если сейчас отобрать у всех «жирных котов» пенсии и эту сумму разделить на всех остальных пенсионеров, пенсия знаете насколько вырастет? Когда то считал, сейчас не помню. Мизер. С точки зрения соц.справедливости - все будут счастливы. Но проблема низких пенсий не решится.

Верно. Тут только пенсионный возраст поднимать. Количество пенсов меньше, потенциально работающих, наоборот, больше. Думаю, что уже годах на 80 до уровня Германии можно будет добрать. Только не уверен, что социум этому обрадуется :P
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:33

  Yuri_61 написав:
  oleg49 написав:
12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?

Відповім на своє питання:
"Чисельність робочої сили - це населення обох статей віком 15 років і старше, яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу".
Тобто, як розумію, чисельність робочої сили - це всі особи 15-65 років.
З них чоловічої статі, зроблю припущення, 6 млн осіб.

поправочка: від 15 до 70 років
https://ukrstat.gov.ua/metod_polog/meto ... 1%86%D1%96.

Тоді ще гірше, чоловіків 18-60 років напевно десь до 5 млн осіб (було рік тому).
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:08

  Denik написав:
  konstantin kirovograd написав:Солидарная система их которой платят пенсии военным пенсионерам и судьям с чиновниками это что нормально.

Поїдь-поживи на окупованому Донбасі, або в Мелітополі десь. Так там тебе спочатку місцевий рекет попресує, потім кадирівці посадять на підвал, а потім все одне заставлять платити податки на воєнну пенсію колишнім кадирівцям.

Ты дурачок? Не понимаю связи с моим постом и твоим ответом,что ты хотел этим сказать.Я сказал о несправедливом распределении пенсионных сборов а ты меня посылаешь жить в донецк и мелитополь.
konstantin kirovograd
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