12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?
Відповім на своє питання: "Чисельність робочої сили - це населення обох статей віком 15 років і старше, яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу". Тобто, як розумію, чисельність робочої сили - це всі особи 15-65 років. З них чоловічої статі, зроблю припущення, 6 млн осіб.
Hotab написав:Там если сейчас отобрать у всех «жирных котов» пенсии и эту сумму разделить на всех остальных пенсионеров, пенсия знаете насколько вырастет? Когда то считал, сейчас не помню. Мизер. С точки зрения соц.справедливости - все будут счастливы. Но проблема низких пенсий не решится.
Верно. Тут только пенсионный возраст поднимать. Количество пенсов меньше, потенциально работающих, наоборот, больше. Думаю, что уже годах на 80 до уровня Германии можно будет добрать. Только не уверен, что социум этому обрадуется
12.5 млн осіб - це всі особи віком 18-60(65)років?
Відповім на своє питання: "Чисельність робочої сили - це населення обох статей віком 15 років і старше, яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу". Тобто, як розумію, чисельність робочої сили - це всі особи 15-65 років. З них чоловічої статі, зроблю припущення, 6 млн осіб.
konstantin kirovograd написав:Солидарная система их которой платят пенсии военным пенсионерам и судьям с чиновниками это что нормально.
Поїдь-поживи на окупованому Донбасі, або в Мелітополі десь. Так там тебе спочатку місцевий рекет попресує, потім кадирівці посадять на підвал, а потім все одне заставлять платити податки на воєнну пенсію колишнім кадирівцям.
Ты дурачок? Не понимаю связи с моим постом и твоим ответом,что ты хотел этим сказать.Я сказал о несправедливом распределении пенсионных сборов а ты меня посылаешь жить в донецк и мелитополь.
Hotab написав:Там если сейчас отобрать у всех «жирных котов» пенсии и эту сумму разделить на всех остальных пенсионеров, пенсия знаете насколько вырастет? Когда то считал, сейчас не помню. Мизер. С точки зрения соц.справедливости - все будут счастливы. Но проблема низких пенсий не решится.
Верно. Тут только пенсионный возраст поднимать. Количество пенсов меньше, потенциально работающих, наоборот, больше. Думаю, что уже годах на 80 до уровня Германии можно будет добрать. Только не уверен, что социум этому обрадуется
Обожнюю подібну риторику, коли заходить мова про непопулярні кроки, у всіх від рядового до чиновника розумове наповнення фрази має на увазі недалеке - де другі виходять із суб'єктивної реальності - "для себе ми приймемо поправки", перші ж - "нехай приймають, мене то це не торкнеться, адже я розумніший за всіх, пропетляю, це все для лохів", і в цьому місці за сценарієм варто поставити підтверджує непохитну самовпевненість . Так і приймаються законотворчі перли, які вже згодом через 30-40 років, призводять до того, що хтось з аксакалів ходить по смітниках, а хтось змушений працювати до 80 років, нарікаючи - "як же так, адже я здавався у свої 30-35 таким розумним, заповзятливим і вульгарним..." В результатi - пряма вертикаль "прийняття закону" - "покращення життя" - відсутня, зворотний зв'язок через референдуми та звернення, петиції - помножено на 0. Законодавці самі по собі лобіюючи свої бізнес-інтереси, пересічний сам по собі.
Realist написав:От не треба тут підміни понять. У нас солідарна пенсійна система. Тобто у нас апріорі не можливі високі пенсії, бо на одного пенсіонера зараз припадає приблизно 1,2-1,3 працюючих громадяни
За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів. Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.
Філософія: "сколько эти налоги не плати их всёравно украдут" - це рівень алкаша в комуналці який добряче випивши стукає по столу із незадоволенням. Бо всі навколо погані, а про нього, алкаша та неробу, держава не дбає.
Эта солидарная система только на бумаге. Пенсионный фонд приблизительно только на половину формируется из ЕСВ работающих граждан. В военное время стало еще хуже, потому что ФОПам разрешили не платить ЕСВ. На недавнее мое предложение вернуть ФОПам ЕСВ, на меня налетели местные коммунисты и начали орать, что 4400 грн за квартал для бедного ФОПа - это неподъемная сумма. То, что ФОП это и долларовый айтишник, и Пузата Хата, и куча еще бизнесов в стране, они видимо не в курсе.
Недостающая сумма финансируется напрямую из бюджета. Т.е. размер пенсий в принципе зависит от того, какую часть бюджета государство согласно отдавать на пенсии. А бюджет у нас формируется не из ПДФО с военным сбором, как почему-то многие думают, а из НДС, акцизов и таможенных сборов. Покупая 15-й айфон вы платите НДС на четыре минимальных пенсии. Поэтому покупайте айфоны, а работать можете и не официально.
Vert написав:На недавнее мое предложение вернуть ФОПам ЕСВ, на меня налетели местные коммунисты и начали орать, что 4400 грн за квартал для бедного ФОПа - это неподъемная сумма. То, что ФОП это и долларовый айтишник, и Пузата Хата, и куча еще бизнесов в стране, они видимо не в курсе.
Для мене це якийсь нонсенс, що можна не платити ЄСВ в регіонах, далеких від бойових дій. А з іншого боку нонсенс, що держава замість того, щоб рухатись в бік відбілювання зарплат і роботи всіх підприємств за схемою дія.сіті та гіг контрактів з ФОПами навпаки - штовхає всіх із сірої зони (мінімалка + конверт) в чорну.