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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2024 09:36
Vert
,
За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.
Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?
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Hotab
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Додано: Суб 10 лют, 2024 09:55
Hotab написав:Vert
,
За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.
Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?
Может...//))
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