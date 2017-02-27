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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11179111801118111182
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:55

  Hotab написав:Vert ,

За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.



Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?


Может...//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:51

  serg1974 написав:Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.

Так купівля в грудні , буде знято в березні та або початку квітня - вклади від 3 місяців до 100 днів
sens
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