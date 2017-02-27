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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2024 09:55
Hotab написав:Vert
,
За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.
Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?
Может...//))
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asti
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Додано: Суб 10 лют, 2024 10:31
Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.
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serg1974
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Додано: Суб 10 лют, 2024 11:51
serg1974 написав:
Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.
Так купівля в грудні , буде знято в березні та або початку квітня - вклади від 3 місяців до 100 днів
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sens
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Hotab
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