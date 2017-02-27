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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11179111801118111182
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:55

  Hotab написав:Vert ,

За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.



Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?


Может...//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:51

  serg1974 написав:Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.

Так купівля в грудні , буде знято в березні та або початку квітня - вклади від 3 місяців до 100 днів
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:27

чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:51

  Yuri_61 написав:чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?

Не забывайте про заявление Арахамии "зуб даю счета блокировать не будут" :lol:
А еще Порошенко свой особняк на продажу выставил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:58

  Yuri_61 написав:чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?

Ігор Олекмійович саме так і прогнозував
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:14

  Yuri_61 написав:чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?

Ну і де він попер ? Вихідні. У пн. подивимось.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:20

  asti написав:
  Hotab написав:Vert ,

За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.



Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?


Может...//))

Особисто я не відкрив жодного конвертдепо ще з моменту переходу зі 100к на 200к, хоча до цього відкривав по кілька штук на місяць.

Тобто це вже давно неактуально і нецікаво...
див. активність на гілці клубу 200к :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:26

  Rack написав:
  Yuri_61 написав:чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?

Ну і де він попер ? Вихідні. У пн. подивимось.

в обмінках Харкова: вчора продаж: 38,05, сьогодні: 38,20
а в понеділок ринок відреагує на відставку Залужного підняттям курсу, (вірогідність 99,999%, імхо, зрозуміло)
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:48

  Yuri_61 написав:
  Rack написав:
  Yuri_61 написав:чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?

Ну і де він попер ? Вихідні. У пн. подивимось.

в обмінках Харкова: вчора продаж: 38,05, сьогодні: 38,20
а в понеділок ринок відреагує на відставку Залужного підняттям курсу, (вірогідність 99,999%, імхо, зрозуміло)
інфо 💯 ка
sens
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  #<1 ... 11179111801118111182
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