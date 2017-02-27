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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2024 09:55
Hotab написав:Vert
,
За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.
Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?
Может...//))
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asti
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Додано: Суб 10 лют, 2024 10:31
Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.
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serg1974
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Додано: Суб 10 лют, 2024 11:51
serg1974 написав:
Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу. Тем более что 1,2 января были рабочие дни.
Так купівля в грудні , буде знято в березні та або початку квітня - вклади від 3 місяців до 100 днів
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sens
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Додано: Суб 10 лют, 2024 12:27
чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?
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Yuri_61
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Додано: Суб 10 лют, 2024 12:51
Yuri_61 написав:
чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?
Не забывайте про заявление Арахамии "зуб даю счета блокировать не будут"
А еще Порошенко свой особняк на продажу выставил...
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Додано: Суб 10 лют, 2024 12:58
Yuri_61 написав:
чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?
Ігор Олекмійович саме так і прогнозував
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:14
Yuri_61 написав:
чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?
Ну і де він попер ? Вихідні. У пн. подивимось.
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Rack
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:20
asti написав: Hotab написав:Vert
,
За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.
Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?
Может...//))
Особисто я не відкрив жодного конвертдепо ще з моменту переходу зі 100к на 200к, хоча до цього відкривав по кілька штук на місяць.
Тобто це вже давно неактуально і нецікаво...
див. активність на гілці клубу 200к
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:26
Rack написав: Yuri_61 написав:
чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?
Ну і де він попер ? Вихідні. У пн. подивимось.
в обмінках Харкова: вчора продаж: 38,05, сьогодні: 38,20
а в понеділок ринок відреагує на відставку Залужного підняттям курсу, (вірогідність 99,999%, імхо, зрозуміло)
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Yuri_61
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:48
Yuri_61 написав: Rack написав: Yuri_61 написав:
чого зараз долар знову вверх попер?
На фоні відставки Залужного? + не вирішеності чи врешті проголосує Сенат законопроєкт про допомогу Україні? + чутки про наступ, що готовиться на Харків?
Ну і де він попер ? Вихідні. У пн. подивимось.
в обмінках Харкова: вчора продаж: 38,05, сьогодні: 38,20
а в понеділок ринок відреагує на відставку Залужного підняттям курсу, (вірогідність 99,999%, імхо, зрозуміло)
інфо 💯 ка
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sens
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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