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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11180111811118211183
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:02

Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:
За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.

Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?

Особисто я не відкрив жодного конвертдепо ще з моменту переходу зі 100к на 200к, хоча до цього відкривав по кілька штук на місяць.

Тобто це вже давно неактуально і нецікаво...

Шановний, те що ви не відкривали ще не значить що ніхто не відкривав. У мене, наприклад, на початку січня було більше 50к у конверт депо, та й зараз ще багатенько))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:05

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:Особисто я не відкрив жодного конвертдепо ще з моменту переходу зі 100к на 200к, хоча до цього відкривав по кілька штук на місяць.

Тобто це вже давно неактуально і нецікаво...

Шановний, те що ви не відкривали ще не значить що ніхто не відкривав. У мене, наприклад, на початку січня було більше 50к у конверт депо, та й зараз ще багатенько))

А где противоречие? Сказал же, что после перехода, когда для конверта стало требоваться 200к. Меньше не считается :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

_hunter написав:...
А еще Порошенко свой особняк на продажу выставил...

https://kiev.informator.ua/uk/chi-proda ... prezidenta
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:13

  serg1974 написав:Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу
ну и разместились на 20-30 карточных/текущих счетов, но уже к 3-10му января всьо с тех счетов забрали.
зачем нужно было морозить на 3 мес. безнал.валюту в абсолютно неопределенной ситуации? в марте наличный баксокурс может быть как 37+ , так и 42+(с полным отсутствием в банках наличнойвалюты)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:08

  GALeon написав:
_hunter написав:...
А еще Порошенко свой особняк на продажу выставил...

https://kiev.informator.ua/uk/chi-proda ... prezidenta

И?
коментар рієлтора та адвоката п'ятого президента

-- коментар рієлтора в там таки есть, а адвокат такое ощущение, что что-то другое коментирует...
_hunter
 
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  #<1 ... 11180111811118211183
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