Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2024 14:02
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:
За январь произошло уменьшение депозитов населения в банках на 27,5 млрд. гривен или 2,5 процента.
Не может это быть связано с тем, что привлекательность конверт.депо сильно снизилась, и наступил момент, когда занесенные ранее на 3м депозиты выносят, а новые не размещают?
Особисто я не відкрив жодного конвертдепо ще з моменту переходу зі 100к на 200к, хоча до цього відкривав по кілька штук на місяць.
Тобто це вже давно неактуально і нецікаво...
Шановний, те що ви не відкривали ще не значить що ніхто не відкривав. У мене, наприклад, на початку січня було більше 50к у конверт депо, та й зараз ще багатенько))
asti
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Додано: Суб 10 лют, 2024 14:05
asti написав: sergey_sryvkin написав:
Особисто я не відкрив жодного конвертдепо ще з моменту переходу зі 100к на 200к, хоча до цього відкривав по кілька штук на місяць.
Тобто це вже давно неактуально і нецікаво...
Шановний, те що ви не відкривали ще не значить що ніхто не відкривав. У мене, наприклад, на початку січня було більше 50к у конверт депо, та й зараз ще багатенько))
А где противоречие? Сказал же, что после перехода, когда для конверта стало требоваться 200к. Меньше не считается
moveton
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Додано: Суб 10 лют, 2024 14:08
_hunter написав:... А еще Порошенко свой особняк на продажу выставил... https://kiev.informator.ua/uk/chi-proda ... prezidenta
GALeon
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Додано: Суб 10 лют, 2024 14:13
serg1974 написав:
Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу
ну и разместились на 20-30 карточных/текущих счетов, но уже к 3-10му января всьо с тех счетов забрали.
зачем нужно было морозить на 3 мес. безнал.валюту в абсолютно неопределенной ситуации? в марте наличный баксокурс может быть как 37+ , так и 42+(с полным отсутствием в банках
наличной
валюты)
flysoulfly
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Додано: Суб 10 лют, 2024 15:08
И?
коментар рієлтора та адвоката п'ятого президента
-- коментар рієлтора в там таки есть, а адвокат такое ощущение, что что-то другое коментирует...
_hunter
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П'ят 22 гру, 2023 23:55 Hotab