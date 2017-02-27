а що там з грошима?
на відміну від попередніх місяців, пройшло зменшення кількості емітованих грошей.
безготівка станом на 1 лютого - 790
ярдів грн (з них 181
ярд грн у 3міс депосерт), зменшення на 44
ярди.
готівка зменшилась до 753
ярдів грн, на 11
ярдів грн.
основна причина - значне зменшення надходження з бюджету у банківську систему - лише 32
ярди, а купівля валюти склала 96
ярдів грн. як же писали, зменшення витрат бюджету викликано нестачею коштів.
й ще один фактор - інші операції - раніше він за рік складав близько 10
ярдів грн, а зараз лише за січень - 11
ярдів грн. за 2023 рік ці інші операції склали - 113
ярдів грн. гадаю, це виплати НБУ банкам за депосертифікати. така собі прихована емісія (але вже доволі значна).
формально це не зовсім емісія, бо ці виплати за депосерт балансуються грошима, які НБУ має отримати за ОВДП. але по факту виплата грошей йде щоденно, а за ОВДП НБУ робить залік з бюджетом раз на рік, коли йде виплата прибутку НБУ.
відповідно до зменшення кількості грошей зменшилися й залишки на рахунках в банках.
у юридичних осіб - до 885
ярдів грн, на 32
ярди.
у фізосіб - до 692
ярдів грн. на 19
ярдів грн.
а от валютні залишки змінилися по-різному:
у юросіб збільшилися на 307
млн дол до 9,9
ярди дол,
а от у фізосіб зменшилися на 200
млн дол до 9,5
ярдів дол
ті, хто писав, що виносять кошти з банків - помилилися, бо загальна кількість готівки зменшилася в обігу. хіба що валютою виносять, цей показник прямо не вслідкувати, але наче про якусь авральну скупку валюти ніхто не розповідав. основна причина зменшення - витрата грошей на купівлю валюти та закриття торгового дефіциту.
й взагалі, треба розуміти, що всі ці клуби 100тгрн, 200 т грн - вони не сильно впливають загалом на банківську систему, це тема актуальна більше для форумчан