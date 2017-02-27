serg1974 написав:Считаю что не может. Под Новый год был приятный подскок курса и хорошая возможность разместиться и за декабрь и за январь сразу
ну и разместились на 20-30 карточных/текущих счетов, но уже к 3-10му января всьо с тех счетов забрали. зачем нужно было морозить на 3 мес. безнал.валюту в абсолютно неопределенной ситуации? в марте наличный баксокурс может быть как 37+ , так и 42+(с полным отсутствием в банках наличнойвалюты)
на відміну від попередніх місяців, пройшло зменшення кількості емітованих грошей. безготівка станом на 1 лютого - 790 ярдів грн (з них 181 ярд грн у 3міс депосерт), зменшення на 44 ярди. готівка зменшилась до 753 ярдів грн, на 11 ярдів грн.
основна причина - значне зменшення надходження з бюджету у банківську систему - лише 32 ярди, а купівля валюти склала 96 ярдів грн. як же писали, зменшення витрат бюджету викликано нестачею коштів.
й ще один фактор - інші операції - раніше він за рік складав близько 10 ярдів грн, а зараз лише за січень - 11 ярдів грн. за 2023 рік ці інші операції склали - 113 ярдів грн. гадаю, це виплати НБУ банкам за депосертифікати. така собі прихована емісія (але вже доволі значна).
формально це не зовсім емісія, бо ці виплати за депосерт балансуються грошима, які НБУ має отримати за ОВДП. але по факту виплата грошей йде щоденно, а за ОВДП НБУ робить залік з бюджетом раз на рік, коли йде виплата прибутку НБУ.
відповідно до зменшення кількості грошей зменшилися й залишки на рахунках в банках. у юридичних осіб - до 885 ярдів грн, на 32 ярди. у фізосіб - до 692 ярдів грн. на 19 ярдів грн.
а от валютні залишки змінилися по-різному: у юросіб збільшилися на 307 млн дол до 9,9 ярди дол, а от у фізосіб зменшилися на 200 млн дол до 9,5 ярдів дол
ті, хто писав, що виносять кошти з банків - помилилися, бо загальна кількість готівки зменшилася в обігу. хіба що валютою виносять, цей показник прямо не вслідкувати, але наче про якусь авральну скупку валюти ніхто не розповідав. основна причина зменшення - витрата грошей на купівлю валюти та закриття торгового дефіциту.
й взагалі, треба розуміти, що всі ці клуби 100тгрн, 200 т грн - вони не сильно впливають загалом на банківську систему, це тема актуальна більше для форумчан
Сальдо платіжного баланса України за 2023 рік дуже гарне (зрозуміло що все це за рахунок міжнародної допомоги). Придивіться до графіку: девальвація гривні відбувалася тоді, коли сальдо платіжного балансу було негативним (1998, 2008-2009, 2014). За підсумками 2023 року не повинно бути продовження девальвації гривні, так як сальдо платіжного баланса за 2023 рік плюс 9,476 млрд доларів (!)
Зовнішній борг України в 2023 році відносно розміру ЗВР неприємно вражає. Одна надія, що цей борг Україні пробачать.