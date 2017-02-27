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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11181111821118311184
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:44

  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

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Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:14

  Yuri_61 написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

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к гривне 😇😇😇))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:24

  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"
vitaliiangel
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