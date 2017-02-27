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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2024 18:44
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Yuri_61
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Додано: Суб 10 лют, 2024 19:24
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:46
vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
Просто вчора нам зарплата прийшла...
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Успіх
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Додано: Суб 10 лют, 2024 23:56
Investor_K написав: Успіх написав:
Просто вчора нам зарплата прийшла...
Скільки?
Не перейматесь.
У вас з вашими п'ятьма квартирами все одно більше)) 😉😉
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Додано: Нед 11 лют, 2024 00:18
ось що лякає:
витрати США на обслуговання держборгу ту зе мун
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Yuri_61
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Додано: Нед 11 лют, 2024 00:20
А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒
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asti
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Додано: Нед 11 лют, 2024 00:42
Успіх написав: vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
Просто вчора нам зарплата прийшла...
Зарплату - на книжку!
Жену(с книжкой) - под контроль!
Сам не пей на радостях(и 23е февраля не отмечай!) и не флуди!
Как комбат 030400 приказываю!
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барабашов
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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