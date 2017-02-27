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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11181111821118311184
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:44

  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

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Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:14

  Yuri_61 написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

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к гривне 😇😇😇))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:24

  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:46

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  vitaliiangel написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"

Просто вчора нам зарплата прийшла... :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 21:08

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"

Просто вчора нам зарплата прийшла... :D

Скільки?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 23:56

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:
Просто вчора нам зарплата прийшла... :D
Скільки?
Не перейматесь.
У вас з вашими п'ятьма квартирами все одно більше)) 😉😉
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 00:18

ось що лякає:
витрати США на обслуговання держборгу ту зе мун
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Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 00:20

А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 00:42

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:А между тем доллар пошёл в рост...
:roll: :roll:

это "рост выходного дня"

Просто вчора нам зарплата прийшла... :D

Зарплату - на книжку!
Жену(с книжкой) - под контроль!
Сам не пей на радостях(и 23е февраля не отмечай!) и не флуди!
Как комбат 030400 приказываю!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 08:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒

А Ви думали, що Пишний винайшов велосипед депосиретефікав, на якому наші банки рубають мільярди прибутку? Він просто скопіпастив ROI в США...
І Витрати ще трохи виростуть, десь до 1,6-1,7 трлн/рік...
Дюрі-бачі
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