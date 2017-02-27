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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11182111831118411185
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 09:47

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒

А Ви думали, що Пишний винайшов велосипед депосиретефікав, на якому наші банки рубають мільярди прибутку? Він просто скопіпастив ROI в США...
І Витрати ще трохи виростуть, десь до 1,6-1,7 трлн/рік...

Ну тоді вже на Вкраїну точно не вистачить - зливайте гривню!
:( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 10:15

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒

А Ви думали, що Пишний винайшов велосипед депосиретефікав, на якому наші банки рубають мільярди прибутку? Він просто скопіпастив ROI в США...
І Витрати ще трохи виростуть, десь до 1,6-1,7 трлн/рік...

депосертифікати - це коли банки вкладають гроші в НБУ.

витрати США - це витрати на % по держпаперах (типу наших ОВДП). й до речі - це дохід ФРС.

це трохи різні речі.

може знаєте, підкажіть, чи є механізм депосерт у США? як вони називаються? бо нюанс в тому, що ФРС й центробанк, але й комерційний банк - чи ні до речі?
Shaman
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