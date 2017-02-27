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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лют, 2024 09:47
Дюрі-бачі написав: asti написав:
А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒
А Ви думали, що Пишний винайшов велосипед депосиретефікав, на якому наші банки рубають мільярди прибутку? Він просто скопіпастив ROI в США...
І Витрати ще трохи виростуть, десь до 1,6-1,7 трлн/рік...
Ну тоді вже на Вкраїну точно не вистачить - зливайте гривню!
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asti
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:15
Дюрі-бачі написав: asti написав:
А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒
А Ви думали, що Пишний винайшов велосипед депосиретефікав, на якому наші банки рубають мільярди прибутку? Він просто скопіпастив ROI в США...
І Витрати ще трохи виростуть, десь до 1,6-1,7 трлн/рік...
депосертифікати - це коли банки вкладають гроші в НБУ.
витрати США - це витрати на % по держпаперах (типу наших ОВДП). й до речі - це дохід ФРС.
це трохи різні речі.
може знаєте, підкажіть, чи є механізм депосерт у США? як вони називаються? бо нюанс в тому, що ФРС й центробанк, але й комерційний банк - чи ні до речі?
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 11:39
Shaman
Колись Вам вже писав по цій темі. Не маю зараз часу (та і не зручно тут на сайті шукати).
Якщо коротко, то в них є як Овернайти https://fred.stlouisfed.org/series/RRPONTSYD
так і депосертифікати (IORB, зараз 5.4%),як частина RDI, правда вони на 2 тижні, а не 3 місяці як у нас https://www.federalreserve.gov/monetary ... b-faqs.htm
.
Зараз їх на 3 трлн. лежить...https://fred.stlouisfed.org/series/TOTRESNS
В них купа комерційних банків виконує функції центробанку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 11 лют, 2024 13:45, всього редагувалось 2 разів.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:23
я вже кнопав, що зарплати у рядового водія ДСНС 500 тисяч гривень за 2022 рік?
далі мене вже нічого не здивує
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Yuri_61
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:35
Успіх написав: vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
Просто вчора нам зарплата прийшла...
Успіх правий. Але, ІМХО вплив зарплати військових на курс прийдеться на понеділок-вівторок. Невійськовий сектор теж отримує зарплати.
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oleg49
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