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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лют, 2024 09:47
Дюрі-бачі написав: asti написав:
А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒
А Ви думали, що Пишний винайшов велосипед депосиретефікав, на якому наші банки рубають мільярди прибутку? Він просто скопіпастив ROI в США...
І Витрати ще трохи виростуть, десь до 1,6-1,7 трлн/рік...
Ну тоді вже на Вкраїну точно не вистачить - зливайте гривню!
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asti
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Додано: Нед 11 лют, 2024 10:15
Дюрі-бачі написав: asti написав:
А ось це дійсно загрозлива ситуація ...
Трюлик баксів відсотків!🤒🤒🤒
А Ви думали, що Пишний винайшов велосипед депосиретефікав, на якому наші банки рубають мільярди прибутку? Він просто скопіпастив ROI в США...
І Витрати ще трохи виростуть, десь до 1,6-1,7 трлн/рік...
депосертифікати - це коли банки вкладають гроші в НБУ.
витрати США - це витрати на % по держпаперах (типу наших ОВДП). й до речі - це дохід ФРС.
це трохи різні речі.
може знаєте, підкажіть, чи є механізм депосерт у США? як вони називаються? бо нюанс в тому, що ФРС й центробанк, але й комерційний банк - чи ні до речі?
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 11:39
Shaman
Колись Вам вже писав по цій темі. Не маю зараз часу (та і не зручно тут на сайті шукати).
Якщо коротко, то в них є як Овернайти https://fred.stlouisfed.org/series/RRPONTSYD
так і депосертифікати (IORB під 5.4%),як частина RDI, правда вони на 2 тижні, а не 3 місяці як у нас https://www.federalreserve.gov/monetary ... b-faqs.htm
.
Зараз у США на депосертифікатах 3 трлн. лежить (11% держборгу), для порівняння у нас 181 млн - 3% держборгу, або 10% внутрішнього боргу...https://fred.stlouisfed.org/series/TOTRESNS
В них купа комерційних банків виконує функції центробанку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 11 лют, 2024 14:51, всього редагувалось 7 разів.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:23
я вже кнопав, що зарплати у рядового водія ДСНС 500 тисяч гривень за 2022 рік?
далі мене вже нічого не здивує
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Yuri_61
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:35
Успіх написав: vitaliiangel написав:
это "рост выходного дня"
Просто вчора нам зарплата прийшла...
Успіх правий. Але, ІМХО вплив зарплати військових на курс прийдеться на понеділок-вівторок. Невійськовий сектор теж отримує зарплати.
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oleg49
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:48
oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:50
Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Это правда. Писали. Мешок баксов приготовлен. Ждемс.
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Investor_K
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:13
Investor_K написав:
Мешок баксов приготовлен.
96г.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:43
Игорь Алексеевич написав:
. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
це які об'єми фінансових вливань від Заходу ви закладаєте в такий прогноз?
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otshelnick1
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:51
дякую.
але в нас на депо теж лежить до 600 ярдів грн (овернайт теж враховуйте). а на їх графіку цифри 3 трлн немає, зараз тим менше 1 трлн дол.
й не купа банків, а лише дванадцять))) пробігся по історії ФРС та банківської системи СЩА. гадаю нащим карусельщикам зайшла б Ера вільних банків
й так, керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща
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Shaman
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