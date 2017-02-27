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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11183111841118511186
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 14:54

  otshelnick1 написав:
  Игорь Алексеевич написав:. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
це які об'єми фінансових вливань від Заходу ви закладаєте в такий прогноз?

ви гадаєте хтось робив розрахунок? :shock:

це так, дивлячись у стелю. головне впевнено написати :D попередній прогнозист дол ПА34 вже зробив висновки й скоїв "самогубство". пан прогнозист готовий до такого ж шляху? (інструкція вже є) ;)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:12

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Успіх написав:Просто вчора нам зарплата прийшла... :D


  Investor_K написав:
Скільки?


==============

Як завжди)) сума зарплати вже рік не міняється...
Це премія в нас "гуляє" 8)
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