ви гадаєте хтось робив розрахунок?
це так, дивлячись у стелю. головне впевнено написати попередній прогнозист дол ПА34 вже зробив висновки й скоїв "самогубство". пан прогнозист готовий до такого ж шляху? (інструкція вже є)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лют, 2024 14:54
ви гадаєте хтось робив розрахунок?
це так, дивлячись у стелю. головне впевнено написати попередній прогнозист дол ПА34 вже зробив висновки й скоїв "самогубство". пан прогнозист готовий до такого ж шляху? (інструкція вже є)
Додано: Нед 11 лют, 2024 15:12
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