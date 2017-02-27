oleg49 написав:Успіх правий. Але, ІМХО вплив зарплати військових на курс прийдеться на понеділок-вівторок. Невійськовий сектор теж отримує зарплати.
Я б, взагалі, сказав би, що військові зарплати "ні на що не впливають", так як 20К+ -це "ні про що" Це так, щоб жінка їх зняла/потратила на продукти/комуналь/на дітей/на себе...
А от вже премія(яка приходить переважно після 20го числа) - і там вже як в кого - 30-40-50-60-70-80-90К+, а "на сім'ю" ж вже була виділена зарплата... то виходить, що "чистякова" премія йде вже на заощадження/купівлю валюти
Shaman написав:керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща
Один із найвпливовіших фінансистів світу, радник кількох президентів США, голова Федеральної Резервної Системи, а також посол США у Західній Німеччині. Усе це про відомого галичанина Артура Бернса. Мало-хто із сучасників знає, що цей впливовий американець народився і провів дитинство в Івано-Франківську – тоді Станиславові. https://firtka.if.ua/blog/view/finansov ... kivsk64530
Якби його родина вчасно не виїхала, то шанси вижити були би мізерні.