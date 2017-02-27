oleg49 написав:Успіх правий. Але, ІМХО вплив зарплати військових на курс прийдеться на понеділок-вівторок. Невійськовий сектор теж отримує зарплати.
Я б, взагалі, сказав би, що військові зарплати "ні на що не впливають", так як 20К+ -це "ні про що" Це так, щоб жінка їх зняла/потратила на продукти/комуналь/на дітей/на себе...
А от вже премія(яка приходить переважно після 20го числа) - і там вже як в кого - 30-40-50-60-70-80-90К+, а "на сім'ю" ж вже була виділена зарплата... то виходить, що "чистякова" премія йде вже на заощадження/купівлю валюти
Shaman написав:керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща
Один із найвпливовіших фінансистів світу, радник кількох президентів США, голова Федеральної Резервної Системи, а також посол США у Західній Німеччині. Усе це про відомого галичанина Артура Бернса. Мало-хто із сучасників знає, що цей впливовий американець народився і провів дитинство в Івано-Франківську – тоді Станиславові. https://firtka.if.ua/blog/view/finansov ... kivsk64530
Якби його родина вчасно не виїхала, то шанси вижити були би мізерні.
Shaman написав:керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща
Один із найвпливовіших фінансистів світу, радник кількох президентів США, голова Федеральної Резервної Системи, а також посол США у Західній Німеччині. Усе це про відомого галичанина Артура Бернса. Мало-хто із сучасників знає, що цей впливовий американець народився і провів дитинство в Івано-Франківську – тоді Станиславові. https://firtka.if.ua/blog/view/finansov ... kivsk64530
Якби його родина вчасно не виїхала, то шанси вижити були би мізерні.
така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити
через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...