RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11183111841118511186
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:12

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Успіх написав:Просто вчора нам зарплата прийшла... :D


  Investor_K написав:
Скільки?


==============

Як завжди)) сума зарплати вже рік не міняється...
Це премія в нас "гуляє" 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:29

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  oleg49 написав:Успіх правий. Але, ІМХО вплив зарплати військових на курс прийдеться на понеділок-вівторок. Невійськовий сектор теж отримує зарплати.
Я б, взагалі, сказав би, що військові зарплати "ні на що не впливають", так як 20К+ -це "ні про що" :D
Це так, щоб жінка їх зняла/потратила на продукти/комуналь/на дітей/на себе...

А от вже премія(яка приходить переважно після 20го числа) - і там вже як в кого - 30-40-50-60-70-80-90К+, а "на сім'ю" ж вже була виділена зарплата... то виходить, що "чистякова" премія йде вже на заощадження/купівлю валюти ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща

Один із найвпливовіших фінансистів світу, радник кількох президентів США, голова Федеральної Резервної Системи, а також посол США у Західній Німеччині. Усе це про відомого галичанина Артура Бернса.
Мало-хто із сучасників знає, що цей впливовий американець народився і провів дитинство в Івано-Франківську – тоді Станиславові. https://firtka.if.ua/blog/view/finansov ... kivsk64530

Якби його родина вчасно не виїхала, то шанси вижити були би мізерні.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6474
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:53

  Ой+ написав:
  Shaman написав:керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща

Один із найвпливовіших фінансистів світу, радник кількох президентів США, голова Федеральної Резервної Системи, а також посол США у Західній Німеччині. Усе це про відомого галичанина Артура Бернса.
Мало-хто із сучасників знає, що цей впливовий американець народився і провів дитинство в Івано-Франківську – тоді Станиславові. https://firtka.if.ua/blog/view/finansov ... kivsk64530

Якби його родина вчасно не виїхала, то шанси вижити були би мізерні.

така трохи провокаційна заява ;) бо не вказано, через що мізерні шанси вижити

через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5210
З нами з: 29.09.19
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 11183111841118511186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3355, 3356, 3357
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33566 36741008
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2024 11:59
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13182738
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23152974
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4926)
11.02.2024 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.