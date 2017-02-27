oleg49 написав:Успіх правий. Але, ІМХО вплив зарплати військових на курс прийдеться на понеділок-вівторок. Невійськовий сектор теж отримує зарплати.
Я б, взагалі, сказав би, що військові зарплати "ні на що не впливають", так як 20К+ -це "ні про що" Це так, щоб жінка їх зняла/потратила на продукти/комуналь/на дітей/на себе...
А от вже премія(яка приходить переважно після 20го числа) - і там вже як в кого - 30-40-50-60-70-80-90К+, а "на сім'ю" ж вже була виділена зарплата... то виходить, що "чистякова" премія йде вже на заощадження/купівлю валюти
Shaman написав:керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща
Один із найвпливовіших фінансистів світу, радник кількох президентів США, голова Федеральної Резервної Системи, а також посол США у Західній Німеччині. Усе це про відомого галичанина Артура Бернса. Мало-хто із сучасників знає, що цей впливовий американець народився і провів дитинство в Івано-Франківську – тоді Станиславові. https://firtka.if.ua/blog/view/finansov ... kivsk64530
Якби його родина вчасно не виїхала, то шанси вижити були би мізерні.
Shaman написав:керівники ФРС після 2СВ - лише Ліга плюща
Один із найвпливовіших фінансистів світу, радник кількох президентів США, голова Федеральної Резервної Системи, а також посол США у Західній Німеччині. Усе це про відомого галичанина Артура Бернса. Мало-хто із сучасників знає, що цей впливовий американець народився і провів дитинство в Івано-Франківську – тоді Станиславові. https://firtka.if.ua/blog/view/finansov ... kivsk64530
Якби його родина вчасно не виїхала, то шанси вижити були би мізерні.
така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити
через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...
Shaman написав:така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...
Через все разом. Від 1 СВ до 2 СВ навіть в інтербелум часи були неспокійні. Уявімо, що якось втік би від наці, так при мобілізації в червону армію які шанси на виживання? Це ще якби до того десь щось не сталося. В економічній теорії також би не просунувся. Чисто випадково побачив пам'ятник в ІФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D1%81 ФРС могла би віддячити невеликою цільовою емісією за дитинство на користь землі, що породила голову ФРС, бо 10 років це вже 95% чи більше у формуванні особистості.
Shaman написав:така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...
Через все разом. Від 1 СВ до 2 СВ навіть в інтербелум часи були неспокійні. Уявімо, що якось втік би від наці, так при мобілізації в червону армію які шанси на виживання? Це ще якби до того десь щось не сталося. В економічній теорії також би не просунувся. Чисто випадково побачив пам'ятник в ІФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D1%81 ФРС могла би віддячити невеликою цільовою емісією за дитинство на користь землі, що породила голову ФРС, бо 10 років це вже 95% чи більше у формуванні особистості.
друга світова війна звісно вплинула. й відповідно пережити її в США було набагато легше, ніж у Європі, без сумніву.
а так є приклад Канторовича. хоча також є приклад Кондратьєва. чи Леонтьєва. а багато хто знає, що Саймон Сміт теж родом з України? хоча це більш відома фігура.
вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 11 лют, 2024 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...
Через все разом. Від 1 СВ до 2 СВ навіть в інтербелум часи були неспокійні. Уявімо, що якось втік би від наці, так при мобілізації в червону армію які шанси на виживання? Це ще якби до того десь щось не сталося. В економічній теорії також би не просунувся. Чисто випадково побачив пам'ятник в ІФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D1%81 ФРС могла би віддячити невеликою цільовою емісією за дитинство на користь землі, що породила голову ФРС, бо 10 років це вже 95% чи більше у формуванні особистості.
Повірте, що від хорошого життя за світ очі не їдуть. З народжуванням добре, з визнанням - ні. Може тому США - це США, а Україна - це Україна?.. Однокласниця, що живе в НЙ призналася, що якісь покидьки писали їхній родині листи з погрозами. Це правда був 1989 рік. В червоній армії було трохи євреїв, і про якість утиски я особисто не чув. Але попросити - то святе. За спрос у нос же ж не дають))