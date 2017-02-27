RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11183111841118511186
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 11 лют, 2024 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2764
З нами з: 30.09.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:23

  Ой+ написав:
  Shaman написав:така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити
через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...

Через все разом. Від 1 СВ до 2 СВ навіть в інтербелум часи були неспокійні. Уявімо, що якось втік би від наці, так при мобілізації в червону армію які шанси на виживання? Це ще якби до того десь щось не сталося. В економічній теорії також би не просунувся.
Чисто випадково побачив пам'ятник в ІФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D1%81
ФРС могла би віддячити невеликою цільовою емісією за дитинство на користь землі, що породила голову ФРС, бо 10 років це вже 95% чи більше у формуванні особистості.

Повірте, що від хорошого життя за світ очі не їдуть.
З народжуванням добре, з визнанням - ні.
Може тому США - це США, а Україна - це Україна?..
Однокласниця, що живе в НЙ призналася, що якісь покидьки писали їхній родині листи з погрозами. Це правда був 1989 рік.
В червоній армії було трохи євреїв, і про якість утиски я особисто не чув.
Але попросити - то святе. За спрос у нос же ж не дають))
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 07:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.


І щоб номер не був поганим :)
Zochan
 
Повідомлень: 977
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 11:58

А что на межбанке происходит?!
asti
 
Повідомлень: 3750
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:13

asti Очередную "ракету" прогревают, наверное
Andrey2512
 
Повідомлень: 813
З нами з: 04.04.22
Подякував: 57 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14

  asti написав:А что на межбанке происходит?!


на 11.00
Попит в 9 разів більше пропозиції валюти. У торговій системі Bloomberg обсяг заявок на купівлю – 9 млн. дол., на продаж – 1 млн. дол.

чекаю на папу (коли почне гасити попит)
prodigy
 
Повідомлень: 10822
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3221 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 11183111841118511186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3355, 3356, 3357
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33569 36742224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2024 11:56
sens
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13183070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23153125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11274)
12.02.2024 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.