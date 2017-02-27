вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 11 лют, 2024 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...
Через все разом. Від 1 СВ до 2 СВ навіть в інтербелум часи були неспокійні. Уявімо, що якось втік би від наці, так при мобілізації в червону армію які шанси на виживання? Це ще якби до того десь щось не сталося. В економічній теорії також би не просунувся. Чисто випадково побачив пам'ятник в ІФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D1%81 ФРС могла би віддячити невеликою цільовою емісією за дитинство на користь землі, що породила голову ФРС, бо 10 років це вже 95% чи більше у формуванні особистості.
Повірте, що від хорошого життя за світ очі не їдуть. З народжуванням добре, з визнанням - ні. Може тому США - це США, а Україна - це Україна?.. Однокласниця, що живе в НЙ призналася, що якісь покидьки писали їхній родині листи з погрозами. Це правда був 1989 рік. В червоній армії було трохи євреїв, і про якість утиски я особисто не чув. Але попросити - то святе. За спрос у нос же ж не дають))
Yuri_61 написав:вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.