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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11183111841118511186
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 11 лют, 2024 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:23

  Ой+ написав:
  Shaman написав:така трохи провокаційна заява бо не вказано, через що мізерні шанси вижити
через Голокост так, багато шансів було загинути. а так, як усюди...

Через все разом. Від 1 СВ до 2 СВ навіть в інтербелум часи були неспокійні. Уявімо, що якось втік би від наці, так при мобілізації в червону армію які шанси на виживання? Це ще якби до того десь щось не сталося. В економічній теорії також би не просунувся.
Чисто випадково побачив пам'ятник в ІФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D1%81
ФРС могла би віддячити невеликою цільовою емісією за дитинство на користь землі, що породила голову ФРС, бо 10 років це вже 95% чи більше у формуванні особистості.

Повірте, що від хорошого життя за світ очі не їдуть.
З народжуванням добре, з визнанням - ні.
Може тому США - це США, а Україна - це Україна?..
Однокласниця, що живе в НЙ призналася, що якісь покидьки писали їхній родині листи з погрозами. Це правда був 1989 рік.
В червоній армії було трохи євреїв, і про якість утиски я особисто не чув.
Але попросити - то святе. За спрос у нос же ж не дають))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 07:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.


І щоб номер не був поганим :)
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А что на межбанке происходит?!
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asti Очередную "ракету" прогревают, наверное
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14

  asti написав:А что на межбанке происходит?!


на 11.00
Попит в 9 разів більше пропозиції валюти. У торговій системі Bloomberg обсяг заявок на купівлю – 9 млн. дол., на продаж – 1 млн. дол.

чекаю на папу (коли почне гасити попит)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:40

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе привлечение 3-месячных депосертификатов составило 38.757 млрд. грн. (неделей ранее погашение 31.586 млрд. грн.).
Итогом двухнедельного цикла стало изъятие из оборота 7.171 млрд. грн. Инструмент продолжает работать.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 7.328 млрд. грн. (неделей ранее 8.446 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 46.085 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 23.14 млрд. грн)
Эмиссия прошлой недели с лихвой перекрыта.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1654.572 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 610.055 млрд. грн. (неделей ранее 631.429 млрд. грн.)
Вернулись к состоянию позапрошлой недели.

Расходы казначейства превысили доходы на 27.376 млрд. грн. (неделей ранее доходы 12.383 млрд. грн.)
Расходы можно назвать средними. А если учесть выплаты зарплат, то и скромными.

За неделю было обналичено 4.03 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.361 млрд. грн.)
Пожалуй, в этой смене тренда мы тоже обвиним зарплатный период.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,80;
Продал – 201,20.
Обновлен очередной минимум с апреля, но на этот раз периодов превалирования предложения не было.
Всю видимую на сегодня часть недели, как и всю предыдущую, клиентское предложение превышало спрос. Если бы не банки с физиками, регулятору пришлось бы выкупать.
Клиентское предложение чуть выше обычного, а спрос ниже. В целом, уменьшение объема интервенций можно связать с крайне низкими оборотами.

Пожалуй, прошедшую неделю я охарактеризую как вялую.
Сибарит
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