Додано: Пон 12 лют, 2024 13:40

На прошедшей неделе привлечение 3-месячных депосертификатов составило 38.757 млрд. грн. (неделей ранее погашение 31.586 млрд. грн.).

Итогом двухнедельного цикла стало изъятие из оборота 7.171 млрд. грн. Инструмент продолжает работать.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 7.328 млрд. грн. (неделей ранее 8.446 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 46.085 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 23.14 млрд. грн)

Эмиссия прошлой недели с лихвой перекрыта.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1654.572 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 610.055 млрд. грн. (неделей ранее 631.429 млрд. грн.)

Вернулись к состоянию позапрошлой недели.



Расходы казначейства превысили доходы на 27.376 млрд. грн. (неделей ранее доходы 12.383 млрд. грн.)

Расходы можно назвать средними. А если учесть выплаты зарплат, то и скромными.



За неделю было обналичено 4.03 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.361 млрд. грн.)

Пожалуй, в этой смене тренда мы тоже обвиним зарплатный период.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,80;

Продал – 201,20.

Обновлен очередной минимум с апреля, но на этот раз периодов превалирования предложения не было.

Всю видимую на сегодня часть недели, как и всю предыдущую, клиентское предложение превышало спрос. Если бы не банки с физиками, регулятору пришлось бы выкупать.

Клиентское предложение чуть выше обычного, а спрос ниже. В целом, уменьшение объема интервенций можно связать с крайне низкими оборотами.



Пожалуй, прошедшую неделю я охарактеризую как вялую.