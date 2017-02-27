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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 лют, 2024 19:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
вам не жалко міняти гривню на долари? Бо долари такі маленькі розміри мають, що капець. Віддаєте купу великих розмірів новеньких цупких гривень, а отримуєте маленькі папірці, і щоб на них ні цяточки не було, не заломів кутків, ніяких перегибів і потертостей, і щоб в УФ не світилися і щоб ніяких плямочок ні світлих ні темних не було. Щось це обмінки і банки накрутили жуті.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 11 лют, 2024 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 11 лют, 2024 19:23
Повірте, що від хорошого життя за світ очі не їдуть.
З народжуванням добре, з визнанням - ні.
Може тому США - це США, а Україна - це Україна?..
Однокласниця, що живе в НЙ призналася, що якісь покидьки писали їхній родині листи з погрозами. Це правда був 1989 рік.
В червоній армії було трохи євреїв, і про якість утиски я особисто не чув.
Але попросити - то святе. За спрос у нос же ж не дають))
Додано: Пон 12 лют, 2024 07:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
І щоб номер не був поганим
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:40
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе привлечение 3-месячных депосертификатов составило 38.757 млрд. грн. (неделей ранее погашение 31.586 млрд. грн.).
Итогом двухнедельного цикла стало изъятие из оборота 7.171 млрд. грн. Инструмент продолжает работать.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 7.328 млрд. грн. (неделей ранее 8.446 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 46.085 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 23.14 млрд. грн)
Эмиссия прошлой недели с лихвой перекрыта.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1654.572 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 610.055 млрд. грн. (неделей ранее 631.429 млрд. грн.)
Вернулись к состоянию позапрошлой недели.
Расходы казначейства превысили доходы на 27.376 млрд. грн. (неделей ранее доходы 12.383 млрд. грн.)
Расходы можно назвать средними. А если учесть выплаты зарплат, то и скромными.
За неделю было обналичено 4.03 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.361 млрд. грн.)
Пожалуй, в этой смене тренда мы тоже обвиним зарплатный период.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,80;
Продал – 201,20.
Обновлен очередной минимум с апреля, но на этот раз периодов превалирования предложения не было.
Всю видимую на сегодня часть недели, как и всю предыдущую, клиентское предложение превышало спрос. Если бы не банки с физиками, регулятору пришлось бы выкупать.
Клиентское предложение чуть выше обычного, а спрос ниже. В целом, уменьшение объема интервенций можно связать с крайне низкими оборотами.
Пожалуй, прошедшую неделю я охарактеризую как вялую.
Додано: Пон 12 лют, 2024 15:35
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................12.02.2024...........13.02.2024
дата розрахунку.................09.02.2024............12.02.2024
Євро....................................40,5129.................40,8092
Долар США.........................37,6234.................37,8951...+0.72%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.02.2024......................37,8515
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0769 (на прошлой сессии 1.0768) +0.01%
В пятницу на МБ славно порезвился Рыжик, поэтому сегодняшнее открытие, близкое к закрытию пятницы, оказалось существенно выше действующего официального курса. Открылись достаточно интенсивным ростом, который еще до 12 был существенно заторможен регулятором. С полей доносятся вести о почти полном отсутствии предложения и о весьма умеренных оборотах.
Результатом наложения динамики двух сессий стало превышение справочного курса над действующим официальным на внушительные 23 копейки.
Официальный курс прибавил еще чуть более 4 копеек.
За сессию официальный курс прибавил 27.17 копейки.
Когда-то мы регулярно наблюдали уменьшение оборотов по понедельникам, даже обозвали это явление эффектом понедельника. Сейчас он обычно не столь выражен, но сегодня есть впечатление, что сработал именно он, причем только в одну сторону: покупатели на рынок пришли, а продавцы после выходных еще не протрезвели
Индекс доллара DXY в 15-00 104.15 (на прошлой сессии 104.24)
В понедельник, как обычно, без потрясений.
Додано: Пон 12 лют, 2024 15:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 12 лют, 2024 15:51
во время выборов будут в Штатах беспорядки с большой стрельбой, как минимум,
и не исключена льогкая паника в финансовых кругах. Т.е. именно тогда евро будет на пике (ИМХО)
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