15:41
Закрили торги на 25.5 копійок на купівлю та на 28 копійок на продаж вище, ніж у п'ятницю.
Підсумковий обсяг торгів у системі Bloomberg – 120.5 млн. доларів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лют, 2024 17:01
гривня послабшала на 25коп
15:41
Закрили торги на 25.5 копійок на купівлю та на 28 копійок на продаж вище, ніж у п'ятницю.
Підсумковий обсяг торгів у системі Bloomberg – 120.5 млн. доларів.
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