15:41
Закрили торги на 25.5 копійок на купівлю та на 28 копійок на продаж вище, ніж у п'ятницю.
Підсумковий обсяг торгів у системі Bloomberg – 120.5 млн. доларів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лют, 2024 17:01
гривня послабшала на 25коп
15:41
Закрили торги на 25.5 копійок на купівлю та на 28 копійок на продаж вище, ніж у п'ятницю.
Підсумковий обсяг торгів у системі Bloomberg – 120.5 млн. доларів.
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:22
Пока так и есть,если можно,поделитесь соображениями или это просто "чуйка"?
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:37
Пока так и есть,если можно,поделитесь соображениями или это просто "чуйка"? Данный прогноз я давал ещё в декабре. Писать на чём он был обоснован, а за чем??? Я уже в марте 23г. писал, про курс 37,5 летом, его обосновывал и что вложился в грн. дело до осени и что курс будет в середине октября - 38,5. Ответка ид... курс будет 40-50, чувак полинял и тд. Модератор банил..., если грубо отвечал. Сейчас - главное, что бы у меня было в кармане не пусто. Написал в декабре про 15 февраля и курс 38,5 и с марта уходим вниз к летней отметке 37,20-50. Поэтому будем ждать след. серии...))
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