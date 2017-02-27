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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11184111851118611187
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:01

гривня послабшала на 25коп

15:41
Закрили торги на 25.5 копійок на купівлю та на 28 копійок на продаж вище, ніж у п'ятницю.
Підсумковий обсяг торгів у системі Bloomberg – 120.5 млн. доларів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:22

  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20


Пока так и есть,если можно,поделитесь соображениями или это просто "чуйка"?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:37

  shatenerbi написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20


Пока так и есть,если можно,поделитесь соображениями или это просто "чуйка"? Данный прогноз я давал ещё в декабре. Писать на чём он был обоснован, а за чем??? Я уже в марте 23г. писал, про курс 37,5 летом, его обосновывал и что вложился в грн. дело до осени и что курс будет в середине октября - 38,5. Ответка ид... курс будет 40-50, чувак полинял и тд. Модератор банил..., если грубо отвечал. Сейчас - главное, что бы у меня было в кармане не пусто. Написал в декабре про 15 февраля и курс 38,5 и с марта уходим вниз к летней отметке 37,20-50. Поэтому будем ждать след. серии...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:24

  shatenerbi написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20

Пока так и есть,если можно,поделитесь соображениями или это просто "чуйка"?
Был тут уже один с чуйкой - полосатый - всё 34 к новому году обещал...😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:28

  asti написав:Был тут уже один с чуйкой - полосатый - всё 34 к новому году обещал...😡😡😡

ахахаха, вы что Зебре верили? он прикалывался про #$34 и про #дорожайнедвига
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Был тут уже один с чуйкой - полосатый - всё 34 к новому году обещал...
А вы какой давали прогноз? 50 или 100))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:42

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Был тут уже один с чуйкой - полосатый - всё 34 к новому году обещал...
А вы какой давали прогноз? 50 или 100))
Я никаких прогнозов не давал, но в пику вам, Оракул, могу дать: ни 37,2 ни 37,5 на нале мы не увидим (даже на прием)
ни весной ни летом этого года, а следующего тем более!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:44

  Феодал написав:
  asti написав:Был тут уже один с чуйкой - полосатый - всё 34 к новому году обещал...😡😡😡

ахахаха, вы что Зебре верили? он прикалывался про #$34 и про #дорожайнедвига
Я может и верил, но доллар ниже 38 не продавал)) 😚😚😚
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Я никаких прогнозов не давал, но в пику вам, Оракул, могу дать: ни 37,2 ни 37,5 на нале мы не увидим (даже на прием)
ни весной ни летом этого года, а следующего тем более!
Так чем вы отличаетесь от др. Вначале не даёте прогнозов, а потом говорите таких цифр не будет))
Это и есть ваш прогноз.
Игорь Алексеевич
 
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