Додано: Пон 12 лют, 2024 18:37

shatenerbi написав: Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав: Успіх правий. Успіх правий. Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20 Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20

Пока так и есть,если можно,поделитесь соображениями или это просто "чуйка"? Данный прогноз я давал ещё в декабре. Писать на чём он был обоснован, а за чем??? Я уже в марте 23г. писал, про курс 37,5 летом, его обосновывал и что вложился в грн. дело до осени и что курс будет в середине октября - 38,5. Ответка ид... курс будет 40-50, чувак полинял и тд. Модератор банил..., если грубо отвечал. Сейчас - главное, что бы у меня было в кармане не пусто. Написал в декабре про 15 февраля и курс 38,5 и с марта уходим вниз к летней отметке 37,20-50. Поэтому будем ждать след. серии...))