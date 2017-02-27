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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11185111861118711188
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:31

Игорь Алексеевич

Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:49

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
А кто Вам мешает жить с надеждой по 40-50)) Пока у меня в прогнозах были погрешности на 3-5 коп. и в датах расхождение на 3-5 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
А кто Вам мешает жить с надеждой по 40-50)) Пока у меня в прогнозах были погрешности на 3-5 коп. и в датах расхождение на 3-5 дней.
Лексеичу больше не наливать... 😂😂
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