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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11185111861118711188
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:31

Игорь Алексеевич

Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:49

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
А кто Вам мешает жить с надеждой по 40-50)) Пока у меня в прогнозах были погрешности на 3-5 коп. и в датах расхождение на 3-5 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
А кто Вам мешает жить с надеждой по 40-50)) Пока у меня в прогнозах были погрешности на 3-5 коп. и в датах расхождение на 3-5 дней.
Лексеичу больше не наливать... 😂😂
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:52

Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року.

Депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн — до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.

НБУ уточнив, що знизилися як депозити в гривні — на 2,6%, або 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так і у валюті — на 2,1% у доларовому еквіваленті, або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозити бізнесу в першому місяці нового року зменшилися на 1,7 в.п., або 21,8 млрд грн — до 1 трлн 259,5 млрд грн. Це пов'язано з падінням гривневих депозитів на 3,5%, або 32,5 млрд грн, — до 884,85 млрд грн. Водночас валютні депозити в доларовому вираженні збільшилися на 3,2%, або $0,31 млрд — до $9,89 млрд.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:02

  Сибарит написав:Обновлен очередной минимум с апреля, но на этот раз периодов превалирования предложения не было.
Всю видимую на сегодня часть недели, как и всю предыдущую, клиентское предложение превышало спрос. Если бы не банки с физиками, регулятору пришлось бы выкупать.
Клиентское предложение чуть выше обычного, а спрос ниже. В целом, уменьшение объема интервенций можно связать с крайне низкими оборотами.

Потреба у валюті для фізиків в середньому приблизно 50 млн $ в день або 1 млрд $ в міс.
Частина цієї валюти повертається в економіку через готівкові обмінки, частина осідає мертвим вантажем під матрасом та на рахунках в банках.
Цей "надлишок" валюти яку не має куди діти вже призвів до парадоксу на ринку нерухомості. Коли при фактично стабільному курсі, без росту реальних доходів громадян та активній війні, нерухомість у валюті виросла за минулий рік від 15% до 20%
Враховуючи розмір резервування яке НБУ встановив для банків, то валюта від населення банкам практично не потрібна.
Державі (ОВДП) теж - адже це додаткові валютні ризики.
Маємо замкнуте коло, де населення продовжує скуповувати валюту щоб під час війни мінімізувати ризики, а ця валюта абсолютно не приносить жодного вкладу в ріст економіки. Єдине, що нас поки що рятує, що валюта поступає до нас у вигляді грантів або кредитів із пільговими умовами по сплаті %. Якщо б ми отримували ринкові кредити на ринкових умовах і платили шалені відсотки, щоб потім сховати частину валюти "мертвим" вантажем під матрас - це була б повна катастрофа. Скажу більше. Це була б дурість національного масштабу.
Як розірвати це замкнуте коло - навіть не уявляю.
Realist
 
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