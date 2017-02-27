Игорь Алексеевич
Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лют, 2024 22:31
Игорь Алексеевич
Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
Додано: Пон 12 лют, 2024 22:49
Додано: Пон 12 лют, 2024 22:55
Лексеичу больше не наливать... 😂😂
Додано: Вів 13 лют, 2024 09:52
Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року.
Депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн — до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.
НБУ уточнив, що знизилися як депозити в гривні — на 2,6%, або 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так і у валюті — на 2,1% у доларовому еквіваленті, або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.
Депозити бізнесу в першому місяці нового року зменшилися на 1,7 в.п., або 21,8 млрд грн — до 1 трлн 259,5 млрд грн. Це пов'язано з падінням гривневих депозитів на 3,5%, або 32,5 млрд грн, — до 884,85 млрд грн. Водночас валютні депозити в доларовому вираженні збільшилися на 3,2%, або $0,31 млрд — до $9,89 млрд.
Додано: Вів 13 лют, 2024 10:02
Потреба у валюті для фізиків в середньому приблизно
Частина цієї валюти повертається в економіку через готівкові обмінки, частина осідає мертвим вантажем під матрасом та на рахунках в банках.
Цей "надлишок" валюти яку не має куди діти вже призвів до парадоксу на ринку нерухомості. Коли при фактично стабільному курсі, без росту реальних доходів громадян та активній війні, нерухомість у валюті виросла за минулий рік від 15% до 20%
Враховуючи розмір резервування яке НБУ встановив для банків, то валюта від населення банкам практично не потрібна.
Державі (ОВДП) теж - адже це додаткові валютні ризики.
Маємо замкнуте коло, де населення продовжує скуповувати валюту щоб під час війни мінімізувати ризики, а ця валюта абсолютно не приносить жодного вкладу в ріст економіки. Єдине, що нас поки що рятує, що валюта поступає до нас у вигляді грантів або кредитів із пільговими умовами по сплаті %. Якщо б ми отримували ринкові кредити на ринкових умовах і платили шалені відсотки, щоб потім сховати частину валюти "мертвим" вантажем під матрас - це була б повна катастрофа. Скажу більше. Це була б дурість національного масштабу.
Як розірвати це замкнуте коло - навіть не уявляю.
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:06
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Академія Мінфін запустили марафон
Промо-код на знижку 10% - FINANCE_FY
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:07
AndriyQ Сегодня голосуют за помощь для нас в США ...
Такая чуйка, что помощь примут, бабки к нам потекут рекой, а доллар опустится до 37...
А этот скачок - попытка заработать на пересічном.
|