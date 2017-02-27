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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11186111871118811189
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Як розірвати це замкнуте коло - навіть не уявляю.


війна триває в активній фазі, хто буде ризикувати і робити інвестиції (які можуть ніколи не окупитись, або втрачені під час обстрілів)?

єдині розумні інвестиції -це в заводи виробництва снарядів (120, 155мм)

Рейнметал будує завод с потужністю 50к на рік (і через 2-3 роки розвинути потужності до 200к)-ціна питання 0,3млрд евро

Будівництво нового заводу триватиме 12 місяців. У 2025 році планується випускати 50 тисяч снарядів, наступного — 100 тисяч, а пізніше — 200 тисяч.

Основна продукція, що вироблятиметься — 155-міліметрові боєприпаси, а також вибухівка та комплектуючі для реактивної артилерії.

Німецький концерн Rheinmetall планує інвестувати у новий об'єкт загалом 300 мільйонів євро та створити 500 робочих місць.

https://suspilne.media/682942-u-nimecci ... -v-evropi/

чому Україна не візьме приклад Ізраїля (який декілька років тому побудував свої оборонні заводи на території Німеччини). Нам потрібно 10к снярядів на день, тобто 300к на місяць і умовно 3,2млн на рік -ціна питання 4-4,5млрд дол. НБУ має ЗВР 38,5млрд
немає сенсу накопичувати ЗВР, коли країна рішає питання виживання. Нехай домовляють з МВФ (ЕБР), ЄС/США/Японія/Канада/Австралія створити консорціум і на гроші донарів (або наші ЗВР) побудувати низку заводів в Чехії, Румунії, Німеччині(там сотні тисяч наших громадян (або навіть в США, трохи далеко по логістиці)-нехай працюють на користь (це буде 100% індульгенція для тих хто втік через Тису (або купив пропуск-"білий квіток")

Станом на 31 січня 2024 офіційні резервні активи України становили 38525,0 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 1763,7 млн. доларів (4,58% від загального обсягу резервів).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:20

  Kravec_5 написав:Шановні, продавать чи ні?
Ось в чому питання)))
Поки прийом 38.35...


на рості не продають, чекайте на плато
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:єдині розумні інвестиції -це в заводи виробництва снарядів (120, 155мм)


Вы реально не понимаете, что западным партнёрам выгодно готовую продукцию поставлять, а давать деньги на налаживание производства?

Ведь это же их рабочие места, экономика и прочее )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:30

Середньорічна зважена 2024


Вітаюсь совсіма!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0068
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0073
Повні оберти МБ за тиждень - 647,3070
Середні оберти за тиждень - 129,4614
Середні оберти за рік - 175,1263
СередньоТижневеЗважене - 37,5812


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала. Середньотижнева впала та лишилась вищою за мінімальне значення цього року.
Середні оберти за тиждень як і середньорічні впали. Середньотижневі лишилися меньшиими ніж середньорічні оберти. НБУ не поспішє витрачати валюту!

Діапозон коливань курсу НБУ був такий малий, що тиждень можно назвати реальним БОКОВИКОМ.


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0044
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0059
Повні оберти МБ за тиждень - 861,1664
Середні оберти за тиждень - 172,2333
Середні оберти за рік - 184,2593
СередньоТижневеЗважене - 37,7505


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена не дивлячись на спробу курсу НБУ підскочити в пʼятницю в кінці тижня таки припалала. Хоча середньотижнева виросла.
Середні оберти за тиждень трошечки підросли, хоча і лишилися меньшими за середньорічні, які знову впали. НБУ не поспішав витрачати валюту!


Зображення

На початку цього тижня курс НБУ підскочив так, що вже сьогодні пробив лінію середньорічної зваженої сходу вгору. Він заскочив в зону перекупленості, в зону, де має сенс продавати валюту. І, здається, кінець тижня призведе до потреби в гривні, бо на початку тижня валюта росла ще й дуже швидко!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 13 лют, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Летние цифры откуда? Это если США денег не дадут, то будет по 37, а дадут, тогда по 38,5? 😂
А кто Вам мешает жить с надеждой по 40-50)) Пока у меня в прогнозах были погрешности на 3-5 коп. и в датах расхождение на 3-5 дней.

я так розумію, з такими б прогнозами точно десь би на яхті відпочивав :D

але пишіть далі, ми будемо уважно читати :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Цей "надлишок" валюти яку не має куди діти вже призвів до парадоксу на ринку нерухомості. Коли при фактично стабільному курсі, без росту реальних доходів громадян та активній війні, нерухомість у валюті виросла за минулий рік від 15% до 20%

Причина тут радше в зростанні вартості будівництва.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:33

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:єдині розумні інвестиції -це в заводи виробництва снарядів (120, 155мм)


Вы реально не понимаете, что западным партнёрам выгодно готовую продукцию поставлять, а давать деньги на налаживание производства?

Ведь это же их рабочие места, экономика и прочее )

зараз йде війна, тому є додаткові нюанси.

й взагалі, як з такою логікою інвестували в промисловість того ж Китаю - не бачите протиріччя?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я так розумію, з такими б прогнозами точно десь би на яхті відпочивав
На яхте кататься не выпускают из страны, но и в Украины не плохо можно отдохнуть.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:11

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За проголосовали 70 сенаторов, 29 - против (сенаторы-республиканцы).
Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов.

Впереди голосование в Палате представителей, где у республиканцев большинство, потом подпись президента Джо Байдена и только после этого эта инициатива станет законом.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Украине предполагается выделить 60 миллиардов долларов
з цієї суми "живими" грошима ~7-8 млрд, чи не так?
otshelnick1
 
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